В Казани перед судом престанет 33-летний местный житель, он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Так, по версии следствия, инцидент произошел 29 августа 2020 года. Мужчина отогнал от девочки бродячих собак и предложил подвезти ее до дома. При этом он был в форме водителя эвакуатора. Вместо дома мужчина отвез девочку в лесной массив, где надругался над ребенком.

Свою вину злоумышленник не признал, на данный момент он находится под стражей. Уголовное дело будет направлено в Приволжский суд города.