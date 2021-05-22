42-летний бывший сотрудник колонии в Татарстане подозревается в получении взятки, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Следователи считают, что в декабре 2018 года сотрудник колонии, являясь начальником центра трудовой адаптации заключенных ИК-5, получил от одного из предпринимателей солидную взятку, но не деньгами, а автомобилем Hyundai Creta за общее покровительство. Кроме того, предприятию этого бизнесмена прощалась задолженность перед колонией.

Против мужчины возбуждено уголовное дело за пособничество в мошенничестве, превышение служебных полномочий и получение взятки. По решению суда он заключен под стражу, расследование дела продолжается.