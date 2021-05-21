В Татарстане число заболевших британским штаммом коронавируса выросло до 24 человек. Об этом на пресс-конференции сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

«Еще у шестерых жителей обнаружили британский штамм. Больше всего случаев выявили в Казани – 22 человек, по одному в Рыбно-Слободском и Верхнеуслонском районах», - отметила спикер.

Напомним, за сутки в регионе выявили 30 новых случаев COVID-19, все контактные. 16 человек госпитализировано, 14 получают лечение на дому.