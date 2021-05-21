Молодой казанец травмировался, катаясь на электросамокате. Все случилось в центре Казани, на улице Баумана. Первую помощь потерпевшему пришлось оказывать проходящему неподалеку патрулю Росгвардии, сообщает "Реальное время".

Известно, что молодой человек сильно разогнался на электросамокате, не справился с управлением и налетел на бордюр. Он упал, получил травму головы и рассечения.

Росгвардейцы оказали раненому доврачебную помощь, наложив повязку. Молодой человек заявил, что чувствует себя хорошо и вместе с женой покинул место аварии.