Четверо пятиклассников в Казани решили поиграть в теракт. Планировалось, что игра будет большая, шумная, с участием большого количества людей и большим переполохом в их родной школе № 8. Об этой истории, ссылаясь на собственные источники в органах правопорядка, сообщает KazanFirst.

Рано утром дети зашли в класс в медицинских масках с игрушечным автоматом, пытались изобразить теракт, споткнулись, упали, на том все благополучно закончилось до начала занятий.

Но переполох действительно получился: приезжали сотрудники УМВД, ПДН, кинологи, ФСБ, прокуратуры, специалисты Следственного комитета.

Возможно, все было гораздо серьезнее. По сведениям KazanFirst, обнаружена некая переписка, которую вела группа этих ребят, в ней они обсуждали как совершить теракт.