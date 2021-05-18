В Татарстане в ближайшее время с сохранением до 21:00 ожидается гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

«В регионе до конца дня ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Так, 19 мая днем ожидается до +33 градусов, ночью +15…+20 градусов.

20 мая погода не изменится, все та же жара, а вот 21 мая ожидается кратковременный дождь с грозой и усилением ветра до 15 м/с, при грозе до 20 м/с. Днем температура составит +25…+30 градусов, ночью +16…+21 градус.