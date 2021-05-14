Коронавирус сокращает жизнь человека, переболевшего инфекцией, примерно на полтора-два года. Такие данные РИА Новости предоставила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Также ученый напомнила, что коронавирусом можно болеть и дважды, и трижды, и каждый последующий раз будет также отнимать по полтора-два года.

“Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращается нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно. Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на 1,5-2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса”, - сказала Баранова.

Она уточнила, что такой вывод можно сделать на основе статистики по США, и предположила, что в России данные по сокращению продолжительности жизни не будут существенно отличаться.

Ранее биолог предположила, что заболеваемость в России пойдет на спад после того, как будет преодолен порог в 30% вакцинированных.

От коронавируса в России привиты первым компонентом более 14 миллионов россиян, двумя - около 10 миллионов, сообщила во в середине недели вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она уточнила, что вакцинация от коронавируса в разных субъектах России идёт по-разному, коллективный иммунитет ожидается к осени.