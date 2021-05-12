19-летнего стрелка, который напал с оружием на школу в Казани и убил девять человек, взяли под арест. Он проведет под стражей два месяца.

Галявиев и его адвокат заявили, что не против меры пресечения, подозреваемый вел себя спокойно и опускал голову, когда следователь зачитывал обвинение. При этом сам он отрицает наличие серьезного заболевания, о котором говорилось ранее - в СК рассказали, что это болезнь мозга, полностью признает вину и уверен в обоснованности своих действий. Ранее сообщалось, что он объявил голодовку.

Напомним, что расследованием будет заниматься центральный аппарат СК, Казань сегодня посетил Александр Бастрыкин. Казанскому стрелку грозит пожизненный срок.