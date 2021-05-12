Выплаты в 1 миллион рублей семьям погибших при стрельбе в школе №175 планируют выплатить сегодня, 12 мая. Об этом заявила в ходе пресс-конференции министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Он также пояснила, что выплаты произведут в равных долях каждому члену семьи: в случае с детьми это их мама и папа, в случае с педагогами - супруги, дети и родители.

Выплаты пострадавшим в размере 400 тысяч для тяжелораненых и 200 для тех, кто получил легкие ранения, будут произведены позже, когда размер вреда здоровью будет установлен.

Напомним, что в результате нападения на школу 19-летнего молодого человека с оружием погибли семеро детей, два педагога, пострадали 23 человека.