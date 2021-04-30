В исправительной колонии №19 в Казани начнут производить мороженое. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН РТ.

Для изготовления лакомства колония запускает отдельный производственный участок и приобретает фризер, все это делается на деньги, полученные от производственной деятельности исправительного учреждения. На производство сможет трудоустроиться еще ряд заключенных и заработать на погашение исков.

Отметим, что попробовать мороженое из колонии горожанам не удастся: его будут продавать в магазине для осужденных при колонии.