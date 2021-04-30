Хоккейный клуб «Ак Барс» сообщил о продлении контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Соглашение подписано до конца 2022/2023 сезона в случаи успешного выступления команды.

Отмечается, что под руководством тренера команда два года подряд выигрывала Восточную конференцию в регулярном чемпионате и становилась лучшей командой лиги по очкам, набранным в домашних матчах.

В прошлом сезоне «Ак Барс» установил рекорд по количеству побед за одну регулярку, одержав 44 победы.

«Спортивные результаты в последние два сезона подтверждают высокий уровень специалиста, и мы хотим вместе добиться главного результата», — прокомментировал продление контракта генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.