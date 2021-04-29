В школе №135 Кировского района Казани ученики пожаловались на директора, которая эмоционально отчитала их за поведение. Видео опубликовали в сети.

После этого ролика родители требуют провести служебную проверку и уверены, что их дети были наказаны без повода. Также они ополчились против директора и посоветовали ей уйти на заслуженный отдых.

В комментариях под видео, как ни странно, пользователи заступились за администрацию школы.

«Воспитание никакого, директор школы абсолютно права. Я её поддерживаю, куда смотрят родители, каких детей они воспитывают. К сожалению, нет начала видео, но суть морали директора понятна»

«Полностью поддерживаю! Сил и здоровья нашим педагогам!»

«Родители обиделись. Лишь бы качать права. Ну кто-то же должен работать дворником... Все правильно говорит директор».

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