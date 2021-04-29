В Казани в возрасте 90 лет скончался один из авторов редакции Гимна Татарстана Борис Николаевич Трубин. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

«Министерство культуры приносит глубочайшие соболезнования семье и коллегам, ученикам Бориса Трубина, известного композитора, заслуженного деятеля искусств ТАССР и Мордовской республики, лауреата премии Союза композиторов России имени Д.Шостаковича, одного из авторов редакции Государственного гимна Республики Татарстан и старейших профессоров консерватории», - говорится в сообщении.

Прощание с композитором состоится 30 апреля в 10:00 около здания консерватории по улице Большая Красная, 38. В 11:00 – отпевание в старообрядческом храме по улице Старая, 17. Борис Николаевич будет похоронен на Юдинском кладбище. О причинах смерти не сообщается.