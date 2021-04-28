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Фото: ProKazan

Не выдержала: женщина задушила парализованного мужа после 20 лет ухаживаний за ним

28.04.2021, 21:57 82 0 prokazan.ru

В Белгороде суд рассматривает дело 60-летней женщины, которая задушила 76-летнего парализованного мужа после того, как 20 лет ухаживала за ним.

По версии следствия, пара была в браке с 1980-х годов, 20 лет назад мужчина перенес инсульт, с парализацией тела. При этом женщину раздражало, что он не всегда адекватно реагировал. Она терпела до последнего, но в итоге произошла трагедия – она его задушила.

Поступок подозреваемой вскрылся через полтора года. Дело по статье «убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии» направлено в суд. Женщине грозит наказание от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока.

Происшествия Смерть Новости России Общество
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Полицейские прикрыли притон, в котором заставляли работать несовершеннолетних девочек
12:46, 20.04.2021
Супруги с малышом при помощи детской коляски мастерски обокрали магазин бытовой техники
11:56, 20.04.2021
Мужчина отвез жену в больницу, а после зарезал двух сыновей и решил покончить с собой
09:39, 20.04.2021
«Протесты, цены и нашествие волков»: эксперты рассказали о самых главных страхах россиян
08:05, 20.04.2021
Семеро пострадали, погиб ребенок при взрыве газа в жилом доме
07:53, 20.04.2021
Определено, в каком формате и как пройдет «Бессмертный полк» в 2021 году
00:01, 20.04.2021
40 миллиардов - цена вопроса: скоростная трасса Москва-Казань будет запущена к началу 2024 года
20:00, 19.04.2021
Часть россиян в апреле получат от ПФР денежную выплату в размере 12 тысяч рублей: кому положено?
19:00, 19.04.2021
МВД России назвало две причины сидеть дома и не участвовать в несанкционированных акциях
14:28, 19.04.2021
Премьер Мишустин утвердил льготную ипотеку на строительство частных домов
13:14, 19.04.2021
Врачи приняли решение перевести Навального из колонии в областную больницу для осужденных
12:00, 19.04.2021
Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев рассказал, как он назвал новорожденного второго сына
10:00, 19.04.2021
«Как меня штырит»: подросток, устроивший смертельное ДТП, отправил странное сообщение в школьный чат
08:10, 19.04.2021
Российские автовладельцы с 1 мая 2021 года смогут продавать свои машины с пробегом по-новому
07:56, 19.04.2021
Полиция задержала мать, поранившую ножом своего 9-летнего ребенка
05:15, 19.04.2021
Известного певца Тиму Белорусских приговорили к 2 годам ограничения свободы за оборот наркотиков
18:50, 18.04.2021
Полицейские застали мигранта, который пытался изнасиловать 13-летнего мальчика
12:50, 18.04.2021
59-летний мужчина погиб под колесами собственной иномарки
00:01, 18.04.2021
Штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией прокуратура просит признать экстремистскими организациям
19:47, 17.04.2021
Депутата подозревают в сексе с 14-летней девочкой, которая занималась проституцией
18:44, 17.04.2021
Врачи Навального сообщили о его критическом состоянии: «счет идет на часы»
13:24, 17.04.2021
«Адвокат дьявола»: Моргенштерн показал, как передает деньги адвокату по делу о пропаганде наркотиков
13:31, 16.04.2021
В Интернет слили электронную базу данных сторонников Алексея Навального
10:44, 16.04.2021
Всех посчитают: регистрация на Госуслугах в стране может стать автоматической
07:57, 16.04.2021
Роструд напомнил россиянам о вероятности дополнительных выходных в мае
00:01, 16.04.2021
В России могут существенно подорожать сладости
19:00, 15.04.2021
Силовики в масках ошиблись квартирой и вырезали болгаркой дверь женщине с детьми
12:23, 15.04.2021
«Взрослых надо слушаться»: отец шесть лет развращал шестилетнюю дочь
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
07:47, 15.04.2021
На пепелище сгоревшего сельского дома пожарные обнаружили тела четверых детей
01:00, 15.04.2021
Дело банды Бонни и Клайда из Казани направлено в суд Петербурга
20:00, 14.04.2021
Все россияне, вернувшиеся из-за границы, будут обязаны сдавать тесты на коронавирус
19:00, 14.04.2021
Спасли маму дети: суд арестовал мужчину, который бил, насиловал жену и угрожал ей ружьем
14:43, 14.04.2021
В шоу «Маска» появятся новые участники накануне финала
13:01, 14.04.2021
Перед судом предстанет женщина, помогавшая подруге прятать труп забитого скалкой любовника
11:40, 14.04.2021
Мужчина, который убил криминального авторитета в фитнес-центре, признал свою вину
09:56, 14.04.2021
Обнаженный мужчина совершил акт самосожжения на городской площади
08:08, 14.04.2021
Трое выходцев с Кавказа избили целый взвод военных курсантов из 30 человек
07:51, 14.04.2021
Роман Вильфанд рассказал, каким будет предстоящее лето
00:01, 14.04.2021
Киллер, застреливший вора в законе Али Гейдарова, скрылся с места преступления на городском автобусе
20:00, 13.04.2021
Актера «Улиц разбитых фонарей» Струкова задержали по обвинению в педофилии
19:00, 13.04.2021
Российский министр обороны Шойгу заявил о переброске войск США и НАТО к границам России
16:44, 13.04.2021
Навальный решил судиться с колонией, в которой сидит, за отказ выдать ему Коран
16:27, 13.04.2021
Мужчина заплатит полмиллиона за комментарий в соцсети
14:45, 13.04.2021
Кремль: россиян могут отключить от Visa и MasterCard
14:19, 13.04.2021
12-летняя ученица умерла после разговора в кабинете завуча
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
11:55, 13.04.2021
Ростуризм рассказал, как будут возвращать деньги туристам за туры в Турцию и Танзанию
09:50, 13.04.2021
Издевались долго: двое мужчин и женщина побили и изнасиловали 18-летнюю девушку
07:36, 13.04.2021
Беременная погибла, двое детей получили травмы в пьяной аварии, а виновник даже не поцарапался
07:25, 13.04.2021
«Дело не в количестве денег»: психолог рассказал, какие привычки россиян мешают им разбогатеть
07:08, 13.04.2021
Оперштаб настоятельно рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Турцию
20:00, 12.04.2021
8-летнего мальчика, свалившегося в котлован с кипятком, ввели в состояние искусственной комы
19:00, 12.04.2021
Это было четвертое покушение: в фитнес-клубе застрелили вора в законе Альберта Рыжего
15:06, 12.04.2021
Психолог из мести решила довести подростка до суицида
14:28, 12.04.2021
В России предложили продлить майские праздники за счет новогодних каникул
12:55, 12.04.2021
Мужчина с ножом набросился на беременную в подъезде и тяжело ранил в живот
10:07, 12.04.2021
Дети, играя на улице, нашли мину времен Великой Отечественной войны
09:53, 12.04.2021
Соседка космонавта Юрия Гагарина рассказала о дурной примете в день его смерти
08:40, 12.04.2021
Российских автолюбителей ждут новые штрафы
08:16, 12.04.2021
Воры забрали из храма чудотворную икону и выбросили ее за ненадобностью
08:02, 12.04.2021
Это было столкновение: российский летчик-космонавт Волынов выдвинул новую версию гибели Гагарина
06:00, 12.04.2021
Учитесь, как надо: мужчина довел троих телефонных мошенников до истерики
17:10, 11.04.2021
Россиянам раскрыли способ быстро и выгодно погасить ипотеку
15:54, 11.04.2021
Дмитрий Песков назвал ситуацию на Украине опасной для России
14:49, 11.04.2021
Переходившего мост ребенка чуть не унесло потоками талой воды
14:35, 11.04.2021
Ранее судимый 55-летний мужчина попытался изнасиловать второклассницу в подъезде жилого дома
11:42, 11.04.2021
Дочь легендарного летчика Чкалова мошенники «кинули» на 23 миллиона рублей
10:26, 11.04.2021
Туроператоры начали массово переносить туры в Турцию с мая на середину лета
09:51, 11.04.2021
Ученые назвали, на сколько точно продлевается жизнь при отказе от алкоголя
08:40, 11.04.2021
Лифт с 10 пассажирами рухнул в шахту в ковидной больнице
08:23, 11.04.2021
Таксист изнасиловал уснувшую в салоне авто пассажирку
07:40, 11.04.2021
В России названы самые быстро дорожающие продукты
05:15, 11.04.2021
Это не в первый раз: учительница биологии совратила 12-летнего ученика
16:01, 10.04.2021
«Вопиющая и безобразная ситуация!»: студенты колледжа жестоко избили несовершеннолетнюю девочку
10:35, 10.04.2021
Водитель такси изнасиловал пассажирку, которая уснула во время поездки
00:01, 10.04.2021
Тычинки, пестики: 44-летняя учительница биологии совратила 12-летнего школьника
20:00, 09.04.2021
Задержана женщина, укравшая у стриптизера Тарзана драгоценности и деньги
16:39, 09.04.2021
Пропавшую в январе женщину нашли мертвой
13:11, 09.04.2021
Мучитель и убийца 13-летнего ребенка покончил с собой в СИЗО
12:59, 09.04.2021
Девочка-школьница выиграла суд у полиции, которая решила поставить ее на учет за пост в ВК
10:36, 09.04.2021
Минобороны рассекретило документы о действиях нацистов в концентрационных лагерях
08:00, 09.04.2021
Не сезон для клубнички: полиция задержала 11 человек, снимавших порно с подростками
07:42, 09.04.2021
Россиян предупредили о масштабной атаке на их счета посредством перехвата СМС в мае
06:00, 09.04.2021
Школьники обворовали родителей на 13 миллионов рублей и сбежали на Урал
05:00, 09.04.2021
Депутат Госдумы Антон Гетта принес извинения за дебош на борту самолета по пути в Казань
01:00, 09.04.2021
Тренер Татьяна Тарасова высказалась о провале Алины Загитовой в Казани, ее падениях и промахах
20:00, 08.04.2021
Развлекались от души: на улице нашли автомобиль каршеринга, доверху наполненный попкорном
19:00, 08.04.2021
Женщина 17 лет скрывала свою дочь и использовала ее как бесплатную рабочую силу
16:39, 08.04.2021
Учебная граната взорвалась на руках у 9-летнего мальчика
16:13, 08.04.2021
Девятилетний мальчик подорвался на гранате, найденной им в игрушках
14:09, 08.04.2021
Бывший полицейский надругался над женщиной-инвалидом
10:46, 08.04.2021
Она не могла сопротивляться: участковый полиции надругался над женщиной-инвалидом в отделе
10:00, 08.04.2021
«Похоронную» ОПГ из 18 человек задержали стражи порядка: среди бандитов оказался и заведующий моргом
15:00, 07.04.2021
6-летний ребенок сломал позвоночник при прохождении квеста про хоббитов
12:37, 07.04.2021
В Сети призывают наказать тиктокершу, которая обучает трехлетнего малыша ругаться матом
11:03, 07.04.2021
Самое дорогое ДТП: челнинский предприниматель разбил вдрызг арендованный Lamborghini за 20 млн
10:40, 07.04.2021
Нажил непосильным трудом: у бывшего гаишника нашли имущества на 44 миллиона рублей
16:23, 06.04.2021
Самого главного не учел: охранник сам заминировал школу, чтобы получить потом премию
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
10:14, 06.04.2021
Отцы школьников подрались на глазах у детей после ссоры в родительском чате
09:59, 06.04.2021
Никто не признается: мужчине врачи по ошибке удалили желудок
16:39, 05.04.2021
Беглый предприниматель из Челнов Гафаров прокомментировал стрельбу в Турции из-за его долгов
13:06, 05.04.2021
Неизвестный мужчина обстрелял детей на игровой площадке, есть пострадавшие
11:25, 05.04.2021
Куда податься, чтобы получить полмиллиона: названы самые денежные вакансии Челнов и Казани
10:48, 05.04.2021
Россиян предупредили, какими могут быть последствиях их отказа от вакцинации от коронавируса
10:29, 05.04.2021
Истязали почти сутки: мужчина и женщина изнасиловали 32-летнюю воспитательницу детсада
15:31, 04.04.2021
Устроил аварию, прокатил на капоте очевидца: ребенок за рулем авто набедокурил и попытался скрыться
12:25, 04.04.2021
«Может, делал селфи»: трагически погиб 14-летний сын худрука студии «Непоседы»
17:26, 03.04.2021
Россиянка, которой бывший муж отрубил руки, ждет ребенка
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью