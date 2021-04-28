В Белгороде суд рассматривает дело 60-летней женщины, которая задушила 76-летнего парализованного мужа после того, как 20 лет ухаживала за ним.

По версии следствия, пара была в браке с 1980-х годов, 20 лет назад мужчина перенес инсульт, с парализацией тела. При этом женщину раздражало, что он не всегда адекватно реагировал. Она терпела до последнего, но в итоге произошла трагедия – она его задушила.

Поступок подозреваемой вскрылся через полтора года. Дело по статье «убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии» направлено в суд. Женщине грозит наказание от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока.