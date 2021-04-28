В России вновь заговорили о повышении цен на гречку. Так представитель сети магазинов «Верный» подтвердил, что еще в феврале поставщики начали присылать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5-15%. Об этом пишут «Ведомости».

Особенно после прошлогоднего ажиотажа на крупу уровень цен остается высоким – за год гречка подорожала на 36%, до 94,3 рубля за килограмм. При этом рост цен на овсяную крупу объясняется неурожаем, на гречку – дефицитом на рынке.

Также по мнению представителя Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», возможный рост на гречку возможен из-за ее нехватки на заводах, но ситуация остается стабильной.

В связи с этим Минпромторг проводит еженедельный мониторинг стоимости продуктов.