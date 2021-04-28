Не так давно Алина Загитова стала участницей шоу «Вечерний Ургант», после которого японские фанаты начали бурное обсуждение образа фигуристки, ее фигуры и дальнейшей судьбы на льду.
Также фанаты высказали мнение о том, что не верят в возвращение Олимпийской чемпионки на лед.
«Она далека от активной карьеры и фактически закончила без официального объявления»
«Хорошо, что юбка по колено, а то она располнела»
«Без стартов она набрала вес, но привлекательность никуда не делась»
«Загитова – милашка в любом наряде»
«В мгновение ока она превратилась из симпатичной девочки в красивую женщину. Алина, продолжай кататься!»
«Ей уже пора замуж».
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И прошлое не возвратишь опять, что наша жизнь сплошные блокировки. Никак не вскроется замок движенья ног не так уж ловки. Блестящий ностальгии мир он скрылся уж за горизонтом. И хочется заняться ей так скажем внутренним ремонтом.