Не так давно Алина Загитова стала участницей шоу «Вечерний Ургант», после которого японские фанаты начали бурное обсуждение образа фигуристки, ее фигуры и дальнейшей судьбы на льду.

Также фанаты высказали мнение о том, что не верят в возвращение Олимпийской чемпионки на лед.

«Она далека от активной карьеры и фактически закончила без официального объявления»

«Хорошо, что юбка по колено, а то она располнела»

«Без стартов она набрала вес, но привлекательность никуда не делась»

«Загитова – милашка в любом наряде»

«В мгновение ока она превратилась из симпатичной девочки в красивую женщину. Алина, продолжай кататься!»

«Ей уже пора замуж».