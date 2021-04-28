В Красноярске 43-летний мужчина удерживал ребенка в заброшенном доме и несколько недель предлагал ему сожительствовать.

Как сообщает местный Следком, 27 апреля вечером в полицию поступило заявление: 8-летний мальчик ушел из двора многоэтажки в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело и начаты поиски. Благодаря оперативным действиям правоохранителей, волонтеров и граждан, которые сообщили ценные для следствия сведения удалось установить личность мужчины, с которым ребенок ушел.

Выяснилось, что он спрятал мальчика в заброшенном доме и там они находились в течение всех поисков. По версии следствия, мужчина несколько недель предлагал ребенку сожительствовать. В ближайшее время оба мальчик и мужчина будут допрошены.