На базе всех российских офисов Сбербанка будут открыты аптеки - отделения "Сбер Еаптеки". Примечательно, что в них будут особые условия для покупателей - изменят фасовку лекарств, и купить можно будет не упаковку, а именно столько таблеток или ампул, сколько требуется.

Об инициативе заявил первый заместитель председателя правления Сбера Лев Хасис, слова которого цитирует РБК.

Уже сейчас, по словам Хасиса, проект запускается в пилотном режиме.

"Мы планируем провести пилоты по открытию физических «Сбер Еаптек» на площадях отделений банков. Если мы увидим, что нашим клиентам нравится возможность совместить поход в банк с посещением аптеки, то мы будем это расширять", — сказал Хасис.

Он также пообещал, что банк и аптека будут активно работать с производителями лекарств и сервисами здравоохранения, чтобы оптимизировать систему фасовки препаратов.

Помимо этого, «Сбер Еаптека» намерена развивать свою линию дженериков лекарств, которые были бы дешевле оригиналов.

До этого «Сбер Еаптека» существовала только в онлайн-формате. В прошлом году «Сбер Еаптека» начала развивать систему аптек-хабов в рамках своей программы региональной экспансии, которая запланирована на 2021–2022 годы. В частности, компания открыла хабы в Казани, Орле, Уфе, Воронеже, Йошкар-Оле и Ярославле.