В ближайшие сутки Татарстан ждет сильный ветер и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на местный Гидрометцентр.

«Ночью и днем 28 апреля в Татарстане ожидается сильный западный ветер порывами 15-20 м/с, в Казани – до 17 м/с. Ночью и утром 28 апреля на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция МВД по РТ призывает водителей быть внимательными и двигаться со скоростью, которая обеспечивала бы безопасность участникам дорожного движения. Также водителей предупреждают о воздержании от опасных маневров и быть пристегнутым ремнями безопасности.

Также рекомендации распространяются и на пешеходов. При сложных погодных условиях нужно быть предельно внимательными при переходе проезжей части.

Так, 28 апреля днем будет +7…+8 градусов, ночью +4…+5 градусов, пасмурно без осадков.