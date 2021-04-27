Следователи Татарстана возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в избиении малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, с ноября 2020 года по январь 2021 года в состоянии опьянения мужчина избивал детей 12 и 13 лет, а также супругу. Противоправные действия подозреваемого были пресечены после того, как жена обратилась в полицию.

На данный момент проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.