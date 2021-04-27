Школам рекомендовали не работать с 4 по 7 мая, об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее президент России объявил майские праздники непрерывными, с 4 по 7 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.

При этом в детских садах будут работать дежурные группы для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб. Так, получается, что школьники уйдут на внеплановые каникулы перед окончанием учебного года.

«Никак это не скажется на качестве образовательного процесса, потому что май - это в основном повторение пройденного материала», — заключил Кравцов.