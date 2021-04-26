По информации пресс-службы МЧС Татарстана на 17:00 аварийные бригады АО «Сетевая компания» практически восстановили электроснабжение.

«Осталось переподключить 3 из 35 отключенных трансформаторных подстанций», - говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля в 13:26 поступило сообщение о горении подстанции на улице Зорге. Из-за этого более 25 тысяч жителей двух районов остались без электричества.

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