В предстоящие выходные в Татарстане ожидается теплая погода, местами пройдет дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра региона.

Так, 24 апреля, в субботу, днем будет +7…+12 градусов, на западе республики до +16 градусов, ночью +1…+6 градусов. Ночью и утром в отдельных районах туман.

25 апреля, в воскресенье, днем ожидается +7…+12 градусов, ночью +2…+7 градусов. Утром и днем местами порывистый ветер 15-20 м/с. Временами пройдет дождь.

По предварительному прогнозу на следующей неделе в Татарстане температура не поднимется выше +12 градусов днем и +5 ночью, местами будут идти дожди.

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