Татарстан занял 9 место в списке самых читающих регионов России

Рейтинг составлен на основе обезличенных данных пользователей, использующих сервис «МегаФон Книги» в первом квартале 2021 года.

Возглавляет список Москва и Московская область, на втором месте Санкт-Петербург с Ленобластью, следом идут Самарский регион, Башкортостан и Дагестан, далее Ростовская область, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан, замыкает первую десятку Чечня.

По данным анализа, среди мобильных читателей республики женщин на 40% больше, чем мужчин. Сильная половина предпочитает книги слушать – мужчин среди любителей аудиоформата в 1,5 раза больше, чем женщин. Основными пользователями электронной библиотеки в Татарстане являются жители в возрасте 35-37 лет. А 5% онлайн-читателей- это люди старше 70-ти лет. Татарстанцы любят читать по выходным, особенно в воскресенье.

Чаще всего жители республики выбирают современную российскую и зарубежную прозу, детективы, фэнтези и любовные романы. Однако самыми популярными электронными и аудиокнигами с начала года стали сочинения по психологии и саморазвитию: «Подсознание может всё!» Джона Кехо, руководство по выстраиванию отношений от доктора Гэри Чепмен «Пять языков любви» и бестселлер №1 в мире «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

Мужчины часто прибегают к актуальным советам Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», а женщины к самопомощнику Луизы Хей «Стань счастливым за 21 день. Самый полный курс любви к себе».