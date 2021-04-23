До 2023 года в Казани будет готов проект планировки и межевания территорий на Магистральной у Волги. Информация об этом появилась в разделе документации на официальном сайте мэрии Казани.

В территорию, которую планируется сделать более комфортной и интересной, попали районы Кукушкино и базы сыпучих материалов на полуострове Волги. Совсем рядом находятся новый участок Большого Казанского кольца и очистные сооружения.

В феврале был представлен проект реновации речпорта и проект на 71 га в границах Девятаева, Меховщиков и Портовой. Новый план станет частью реновации, а потому можно смело говорить, что работы по преображению промзоны начались.