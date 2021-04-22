Следственный комитет по Новосибирской области начал проводить проверку в отношении подростков над дочерью фронтовика. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Группа подростков на протяжении всей весны жестоко издевается над 72-летней пенсионеркой. Ее постоянно пугают громкими стуками в дверь, кидают в женщину палки и нарочито громко обзывают матом.

Сама пенсионерка утверждает, что подростки отравили и ее собаку. Она живет на первом этаже многоквартирного дома, а потому детки часто атакуют и ее окна.

Сейчас следователи выясняют, что стало причиной такой травли пожилого человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.