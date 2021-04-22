На 21 апреля в Татарстане зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, умерли двое мужчин 73 и 48 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

С начала пандемии в Татарстане от вируса скончался 451 пациент.

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