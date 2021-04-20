Мэрия Казани сообщила о предстоящем ограничении автомобильного движения в центре республиканской столицы 22 апреля. Проезд машин будет ограничен временно, это связано с проведением легкоатлетических соревнований "Весенняя эстафета - 2021".

Постановление об ограничении автомобильного движения подписано накануне в исполкоме Казани, сообщается на сайте мэрии.

Движение будет ограничено с 12.00 до 17.00 в двух направлениях по ул.Кремлевская, от ул.Профессора Нужина до площади 1 Мая, а также по проезду Шейнкмана на территории Казанского Кремля.

Легкоатлетическая эстафета откроет летний спортивный сезон в Казани и будет посвящена 60-летию первого полета человека в космос. В этом году власти прислушались к обращениям участников и проложили маршрут эстафеты через территорию Казанского Кремля.