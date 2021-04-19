В Пенсионном фонде РФ сообщили, что в апреле этого года некоторые россияне смогут рассчитывать на денежную выплату в размере около 12 тысяч рублей. Сообщение от собственного источника в ПФР публикует EVO-RUS.

На дополнительную финансовую помощь от государства смогут рассчитывать те, кто в марте 2021 года отметил 80-летний юбилей. Выплата для таких россиян будет осуществлена в соответствии с ФЗ. Закон подразумевает повышение пенсии для 80-летних граждан на 6044 рубля.

Выплата придет один раз, в месяц, следующий за месяцем рождения, то есть мартовские юбиляры получат ее именно в апреле.

Выплата производится сразу за 2 месяца, то есть пенсионеры получат в апреле дополнительно по 12 088 рублей. Стоит отметить, что такая выплата действует только для граждан, получающих страховую пенсию по старости.