В 2021 году в Татарстане построят 16 детских садов на 3100 мест. Из них пять садов будет возведено в Казани на 140, 220 и 260 мест. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики региона.

Кроме садов уже ведется строительство школ на 1224 и 1551 мест в ЖК «Салават Купере» и «Арт Сити», школу на улице Ершова планируют сдать в 2021 году. На данный момент строительные работы ведутся на всех объектах, учреждения планируют сдать к началу учебного года.

В пресс-службе Минэкономики показали список будущих учреждений и где они появятся.

1. Общеобразовательная школа на 1501 место с бассейном – ул. Н.Ершова Советского района Казани.

2. Общеобразовательная школа на 1224 места – г.Казань, Кировский район, жилой район «Салават купере».

3. Детский сад на 120 мест – г.Казань, жилой комплекс «Весна-2» (позиция 2).

4. Детский сад на 260 мест – г.Казань, 3-й квартал жилого района «Салават Купере» (позиция 2).

5. Детский сад на 330 мест – ЖК «Новые горки», г.Казань

6. Детский сад на 140 мест – г.Альметьевск, мкр.Урсала

7. Детский сад на 220 мест – Высокогорский муниципальный район, с.Эстачи.

8. Детский сад на 220 мест – Пестречинский муницпальный район, ЖК «Светлый».

9. Детский сад на 120 мест – Пестречинский муниципальный район, с.Богородское.

10. Детский сад на 220 мест – г.Казань, в районе Ф.Амирхана, ул.Чистопольская, ул.Адоратского.

11. Детский сад на 50 мест – Лаишевский муниципальный район, с.Державино.

12. Детский сад на 220 мест – г.Набережные Челны, мкр. 34 «Прибрежный».

13. Детский сад на 220 мест – г.Набережные Челны, мкр.63 «Яшьлек».

14. Детский сад на 220 мест – г.Набережные Челны, жилой район «Притяжение».

15. Детский сад на 220 мест – г.Казань, ЖК «Седьмое небо», позиция 2.

16. Детский сад на 140 мест – г.Казань, пос.Константиновка.

17. Детский сад на 260 мест – г.Казань, ЖК «Лето».

18. Детский сад на 140 мест – г.Казань, ул. Аделя Кутуя, д.86.