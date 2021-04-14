С 15 апреля 2021 года новым главврачом Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева назначен Ахметзянов Ильгиз Ильдарович. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Татарстана.

Ахметзянов в 2010 году был удостоен звания «Заслуженный врач Татарстана». Работал врачом-реабилитологом межрайонном специализированным бюро, врачом-психиатром спецбюро МСЭ №3 в Казани, руководил МСЭ №1, филиалом №10 главное бюро медико-социальной экспертизы по Татарстану, с 2014 года был главврачом Республиканского наркологического диспансера.

Вместо Ильгиза Ильдаровича возглавлять РНД будет Уткельбаев Ренат Ильгизович. Ранее он был главврачом Пестречинской центральной районной больницы.