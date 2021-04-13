Актера культовой "ментовской" картины "Улицы разбитых фонарей" Никиту Струкова задержали в Санкт-Петербурге, уже во второй раз за год. И снова актера подозревают в педофилии.

В январе этого года 62-летнего актера уже задерживали по подозрению в развратных действиях по отношению к 15-летнему мальчика. Мужчину выпустили под подсписку о невыезде. Сейчас Струков задержан по причине того, что в органы обратились еще двое потерпевших подростков, сообщает ГЛАС

Сообщается, что один из детей - семиклассник. Он рассказал стражам порядка, что в сентябре прошлого года актер просил его обнажаться и трогал его за половой орган. Еще один мальчик в возрасте 17 лет поведал, что осенью 2019 года актер совершал и с ним такие же точно действия.