Восьмилетний мальчик, который провалился в котлован с кипятком, находится в искусственной коме. Все случилось в Нижневартовске, школьник провалился под размытый грунт и сильно обварился кипятком.

"Скорую" вызвали сотрудники детсада, которые рассказали, что к ним только что принесли ребенка, сильно пострадавшего от массивных ожогов. Врачи увезли школьника в реанимацию.

СУ СК по ХМАО организовал проверку. Выяснилось, что мальчик шел в школу по обычному для него маршруту. Он увидел лужу и решил ее обойти стороной. Но первый же шаг в сторону привел к тому, что грунт под стопами провалился, и мальчик упал в котлован, наполненный кипятком. Очевидцы утверждают, что школьник кричал на всю улицу и звал на помощь. Помог прохожий, доставший ребенка из ямы и отдавший его работникам близлежащего детского сада.

У школьника констатировали до 50% ожогов нижней части тела. Врачи боятся делать выводы, но многие из них уверены, что ребенок останется жив, хотя и будет инвалидом.