В отдел полиции «Сафиуллина» Казани обратилась семейная пара с заявлением об исчезновении 15-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Так, пропал Хомиджонов Абдурахим Ахмаджон угли, он ушел из дома 3 апреля и не вернулся. Мог уехать в Чистополь

В полиции обратились в жителям, если вы обладаете какой-либо информацией о его местонахождении, сообщите по телефонам: 2914821 (дежурная часть УМВД России по городу Казани) и 89061110491 (отдел уголовного розыска отдела полиции «Сафиуллина»).

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