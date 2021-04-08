В Московской области нашли девушку, которая мать скрывала от общества целых 17 лет. Девочка никогда не лечилась, не посещала садика и школы, не имела документов. Она до последнего была бесплатной рабочей силой для своей матери, работала на ее производстве. Но однажды она сбежала, так ее история стала достоянием общества.

Об этом рассказала Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Сейчас девочка начала социализироваться, ее устроили учиться на парикмахера, определили к опекуну, она наконец получила возможность вылечить зубы у стоматолога.