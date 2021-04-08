В Омске 9-летний мальчик пострадал после взрыва учебной гранаты на руках. Ребенок нашел гранату среди игрушек, снаряд пролежал в доме около 12 лет. Его принес дедушка пострадавшего, он нашел гранату на мусорке.

Ребенок вынул чеку, и граната взорвалась в руках мальчика. Его отвезли в больницу – пострадали две руки, грудь и живот.

Соседи семьи рассказали, что дед мальчика – полковник в отставке. Об этом пишет KP.RU.

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