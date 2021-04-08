Казанские блогеры времени даром не теряли и выяснили, где выгоднее всего в столице Татарстана покупать продукты питания - в магазинах, на рынках или сельхозярмарках.

Авторы проекта «ТатарстанДа» решили провести эксперимент и проверить: так ли уж ниже цены на рынках и ярмарках или это - обычное покупательское заблуждение.

В список продуктов для контрольной закупки вошли: килограмм картошки, такое же количество говядины и литр молока. Результаты эксперимента удивили. Можете посмотреть на это сами.