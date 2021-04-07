Стал известен предварительный диагноз капитана и защитника хоккейного клуба "Авангард" Алексея Емелина, сообщает "Спорт-Экспресс". Ранее спортсмен попал в больницу Казани после матча с "Ак Барсом". Из столицы Татарстана Алексея в тяжелом состоянии перевезли в НИИ "Склифосовского" в Москву.

Столичные медики диагностировали у спортсмена почечно-печеночную недостаточность. Ранее предполагалось, что причиной ухудшения самочувствия Емелина могло стать жесткое столкновение с игроком "Ак Барса" Артемом Лукояновым.

Сейчас Емелин в реанимации, ряд СМИ сообщили, что ему могут провести трансплантацию печени. Известно, что сам спортсмен категорически отрицает принятие запрещенных веществ в Казани. Руководство клуба отрицает и вероятность пищевого или иного отравления.

В МВД сообщили, что в крови Емелина найдены следы наркотических веществ. Предварительно, речь идет о следах опиатов и каннабиоидов.