Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков дал чистосердечное признание в убийстве жены по неосторожности.

Признание такого плана означает, что Земченков совершил преступление небольшой тяжести. Это уголовное дело не по статье "Убийство", а по статье "Причинение смерти по неосторожности". Если в первом случае врачу грозит максимум пятнадцать лет лишения свободы, то во втором - всего лишь два года.

О семейной драме стало известно в начале апреля. Главный нефролог Северной столицы признался в убийстве своей пропавшей 10 лет назад жены Ирины.

Причины оказались довольно мелодраматичными: у доктора была любовница, но он панически боялся рассказать жене и уйти из семьи. В одну из ссор он толкнул супругу, та упала и ударилась головой. Смерть наступила мгновенно.

Тело доктор расчленил, останки попрятал по мусорным контейнерам соседнего двора. Заявил о пропаже жены.

Что заставило доктора спустя столько лет сделать признание, не сообщается.