Начальник отдела по вопросам шариата ДУМ Татарстана, шариатский судья Казани Булат Мубараков рассказал, как мусульманам вакцинироваться в Рамадан. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

«Вакцина не портит уразу, но есть некоторые ученые, которые придерживаются иного мнения. Согласно выводам ученых татарстанского муфтията, делать прививку против коронавируса не является запретным. Если человек сомневается в этом, хочет быть уверенным, что его пост не портится, то пусть такой человек делает прививку после захода солнца. Мы даем такой совет», - отметил спикер.

Рамадан наступит 12 апреля с заходом солнца, 13 апреля – первый день поста, завершится 13 мая праздником Ураза-байрам.

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