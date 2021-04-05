В Вахитовском районе Казани продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 30-летнего водителя автобуса. Его обвиняют в смертельном ДТП, мужчина нарушил ПДД и сбил 18-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Так, 5 апреля, гособвинитель предложил суду признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии. Также лишить его прав управления на три года.

ДТП произошло 2 ноября 2018 года, водитель автобуса проехал на красный свет светофора и сбил девушку, она скончалась в карете скорой помощи. При этом обвиняемый не признал свою вину.