В сети казанцы активно обсуждают новость о закрытии туберкулезной больницы «Каменка». Ранее один из жителей задался вопросом, куда денут больных после закрытия учреждения.
«Пациенты с бактериовыделением (с открытой формой туберкулёза), которых долгое время сдерживала эта больница, "посыпятся" в разные населенные пункты и начнётся вспышка туберкулёза в нашей Республике и за ее пределами. Необходимо предотвратить закрытие больницы. Остался только вопрос как?», - написал пользователь.
В комментариях началось бурное обсуждение волнующего вопроса.
«Предлагаю создать инициативу по переселению диспансера в кремль. Казанский или Московский без разницы»
«Против закрытия»
«Нужна огласка данной проблеме»
«Перевести в Боровые»
«Ужас! И выйдут больные и будут нас всех заражать! Я прекрасно понимаю, что и так много можно встретить на улице туберкулёзных, но и форма у них закрытая, но с открытой формой, нужно обязательно лежать в больнице! Нельзя допустить закрытия больницы!»
комментарии