В сети казанцы активно обсуждают новость о закрытии туберкулезной больницы «Каменка». Ранее один из жителей задался вопросом, куда денут больных после закрытия учреждения.

«Пациенты с бактериовыделением (с открытой формой туберкулёза), которых долгое время сдерживала эта больница, "посыпятся" в разные населенные пункты и начнётся вспышка туберкулёза в нашей Республике и за ее пределами. Необходимо предотвратить закрытие больницы. Остался только вопрос как?», - написал пользователь.

В комментариях началось бурное обсуждение волнующего вопроса.

«Предлагаю создать инициативу по переселению диспансера в кремль. Казанский или Московский без разницы»

«Против закрытия»

«Нужна огласка данной проблеме»

«Перевести в Боровые»

«Ужас! И выйдут больные и будут нас всех заражать! Я прекрасно понимаю, что и так много можно встретить на улице туберкулёзных, но и форма у них закрытая, но с открытой формой, нужно обязательно лежать в больнице! Нельзя допустить закрытия больницы!»