Мэрия Казани снова предупредила горожан о том, что из крана в домах может пойти вода зеленого цвета.

Сообщается, что введение красителя для проверки системы запланировано на 6 апреля в Ново-Савиновском районе. Таким образом коммунальщики будут искать возможные места утечек. Казанцам, которые увидят в своих квартирах зеленую воду, следует позвонить по телефону 7(843)291-87-95.

Власти города напоминают, что зеленый краситель "Уранин-А" безопасен для человека и природы и разрешен для использования на коммунальных сетях.

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