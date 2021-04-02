Романтическое свидание популярной российской блогерши закончилось в специализированной лечебнице. Картье Бугатти (Кристину Степанову) полицейское отправили в стационар, поскольку 19-летняя звезда вела себя неадекватно.

Девушка и ее 22-летний бойфренд сняли номер в гостинице на Ленинградском проспекте Москвы, и, по словам обслуживающего персонала отеля, выходили они из номера только за алкоголем. Ухажер скандально известной Бугатти - тоже блогер, и приехал он из Комсомольска-на-Амуре. Два дня пара пила и занималась любовью, а потом спиртного стала слишком много, и влюбленные поругались.

Полицию, врачей "Скорой" и МЧС в номер вызвала Кристина. На руке у нее были порезы и царапины, медики сочли, что блогерша так пыталась напугать друга. Врачи вызвали психиатрическую бригаду, поскольку Бугатти вела себя крайне неадекватно. Ее доставили с специализированную клинику, где для начала помогли протрезветь.