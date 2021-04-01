Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков обратился к прессе с заявлением, что с ним все в порядке, он не пострадал в аварии, в которую попало служебное авто. Как сообщил Песков, его в тот момент в салоне машины вообще не было.

Ранее стало известно, что машина Genesis, закрепленная за Песковым, попала в ДТП в районе Волгоградского проспекта.

Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова рассказала РИА Новости, что водитель автомобиля также не пострадал, урон нанесен только самой машине. "Сейчас выясняются причины произошедшего", - добавила она.