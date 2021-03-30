Конфликт между артистами татарстанской и башкирской сцены Элвином Греем и Фирдусом Тямаевым продолжается. На прошлой неделе Грей обвинил Тямаева в скандальности, неумении организовывать концерт, а также позвал на разговор в ЭКСПО.

Спустя несколько дней Тямаев решил ответить и не оставаться в стороне. По словам Фурдуса, он не ожидал таких тяжелых слов. Отметил, что всегда обращались с Радиком друг к другу «брат». Об этом пишут «События».

При этом Тямаев припомнил Грею его скандалы с Салаватом, обвинения в плагиате с Уразовой, ситуацию со штрафов на концерте в Казани, намекая на то, что Радик скандалист не меньше.

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