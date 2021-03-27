В Ярославле девушку напоили, изнасиловали и обокрали во время треш-стрима. Причем, обидчиков она сама пригласила в свою квартиру, там все и случилось.

30-летняя жительница города пригласила к себе троих приятелей. Выпивали у нее. Девушка заснула, когда ей ей в алкоголь подмешали какие-то вещества. Мужчины во время преступления решили почему-то включить онлайн-трансляцию, чтобы не только развлечься, но и собрать донаты - денежные вознаграждения за просмотры.

Помимо того, что потерпевшую изнасиловали, так ее еще и обокрали на 12 тысяч рублей.

Девушка обратилась в полицию. Все подозреваемые установлены и сейчас решается вопрос с возбуждением уголовного дела.