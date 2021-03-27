40-летний российский парламентарий Антон Гетта летел в Казань в салоне бизнес-класса. Вместе с ним еще один пассажир рейса "Москва - Казань" шатались по салону, шумели, мешали другим пассажирам, сообщила "Комсомолка".

Бортпроводники попросили российского депутата занять свое место и успокоиться, но парламентарий их требование пропустил мимо ушей. Он начал требовать алкоголя, получил отказ.

За отказ депутат пригрозил экипажу воздушного судна увольнением и большими неприятностями, которые он может им устроить.

И депутата, и его собутыльника экипаж передал в руки транспортной полиции в аэропорту Казани. Силовики составили в отношении дебоширов административные протоколы.

Антон Гетта является депутатом Государственной Думы, заместителем председателя парламентского комитета по финансовому рынку.