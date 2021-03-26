Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который будет конкретизировать процесс передачи квартиры от застройщика покупателю.

Сегодня люди вправе требовать устранения недочетов от застройщика до подписания акта передачи. Застройщик должен устранять все недоделки за свой счет или же уменьшить стоимость квартиры.

Внесенный проект закона устраняет норму о том, что участник долевого строительства имеет право отказаться подписывать акт до устранения застройщиком недочетов.

Поправки подразумевают, что на недоделки будет составляться акт, но покупатель все равно должен будет подписать акт приемки. И только после этого застройщик начнет устранять недостатки.

Стоит отметить, что коммунальные услуги покупатель платит сам именно с момента подписания передаточного акта. До этого оплата является обязанностью застройщика