Пятиклассница забеременела от 23-летнего молодого человека в Вольске Саратовской области. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту интимной связи мужчины с 13-летней девочкой, сообщило СУ СК по региону.

Роман несовершеннолетней и взрослого мужчины начался в октябре 2020 года. Известно о нем стало только тогда, когда девочка забеременела. Медики, обследовавшие пятиклассницу, сообщили в факте детской беременности в полицию.

Мужчина вину свою признал, утверждает, что раскаивается. Но избежать уголовной ответственности у него не получится. Наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Первое заседание по этому дело прошло в местном суде накануне, 25 марта.

Местные СМИ утверждают, что пятиклассница оставила беременность, и собирается рожать. Малыш появится на свет ориентировочно в начале осени.

Также известно, что молодой человек и девочка сначала долго дружили - целых 2 года (что могло связывать 21-летнего молодого человека с 11-летней девочкой?). И только потом приняли решение заняться сексом. Известно, что пара пыталась даже обращаться в ЗАГС, чтобы зарегистрировать отношения, но им отказали.